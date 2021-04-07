Стоимость лечения больного коронавирусом в Украине уменьшилась в два раза

Главное: По подсчетам заведующей отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Натальи Матолинец, на лечение одного пациента с коронавирусом в критический период болезни уходит до около 20 тысяч гривен.

Детали: Несмотря на существование стабильной основы, протокол лечения от коронавирусной болезни COVID-19 постоянно корректируется с учетом новых штаммов коронавируса. Как рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец в интервью УНИАН, сейчас применяется протокол, пересмотренный в зимний период.

«Это самый новый, который более акцентирует внимание на более длительное введение антикоагулянтов (веществ, препятствующих свертыванию крови) до месяца и более времени, использование иммуномоделирующих препаратов, плазмы, проведение диагностики на разных этапах — сопутствует или отсутствует бактериальная инфекция», — рассказала она.

При этом, по словам медика, время пребывания пациентов на ИВЛ увеличилось от двух и более недель до месяца. Это нужно для того, чтобы стабилизировать легочную функцию. Ранее пациента удавалось стабилизировать за три-пять дней.

«Сейчас мы уже больше обеспечены медикаментами, чем в начале пандемии. В среднем лечение пациента в острый критический период обходится до 20 тысяч гривен в сутки. Это вводятся седативные препараты, антибиотик, для разжижения крови и стимуляторы иммунитета», — заключила Матолинец.

В тему: По данным Национальной службы здоровья Министерства здравоохранения сообщила о том, что на лечение одного пациента с коронавирусом в апреле-декабря 2020 года в среднем уходило около 45 тыс. гривен.