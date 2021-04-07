Украинский спутник может появиться на орбите уже до конца года

Главное: Кабмин принял решение о финансировании работ по созданию украинского спутника «Сич-2-1». В правительстве рассчитывают запустить его в космос уже до конца текущего года.

Детали: Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании работ по созданию космической системы «Сич-2-1». Как сообщает LB.ua, в соответствии с ним создание космического аппарата, его испытания и подготовка к отправке на космодром будет осуществляться за счет КБ «Южное» и Государственного космического агентства.

В то же время запуск спутника дистанционного зондирования Земли и его страхование будет осуществляться за счет имеющегося остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта «Циклон-4».

Государство также профинансирует из бюджета доработку и дооснащение наземного сегмента оптико-электронной космической системы дистанционного зондирования Земли «Сич-2-1».

По словам вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, запустить спутник Украина сможет в 2021 году: «Очень надеюсь, что всем нам удастся в 2021 году, в год 30-летия Независимости Украины, стать свидетелями вывода космического аппарата на заданную орбиту и начать эксплуатацию украинской космической системы „Сич-2-1“».

При этом, по словам министра, запуски отечественных спутников должны стать регулярными, а не единичным явлением.

Как сообщает «Украинская правда», планы запустить спутник уже в этом году подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Это задача, которую поставил перед правительством президент и сегодня мы регулирует юридические и финансовые вопросы, которые позволят его реализовать в этом году», — заявил он, объяснив, что с помощью собственного спутника можно проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций, осуществлять контроль агропромышленного комплекса, соблюдение правил недропользования, экологический мониторинг и выполнение инфраструктурных проектов.

Справка: Работы по созданию спутника «Сич-2-1» ведутся с 2013 года. Его создание предусмотрено общегосударственной целевой космической программой на 2013-2017 гг и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 г.

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