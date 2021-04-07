УПЦ приглашает воскресные школы к участию в пасхальном конкурсе

Стало известно, сколько надо делать прививок, чтобы охватить 70% украинцев до конца года
Кабмин принял решение о выплате 8 тысяч гривен всем пострадавшим от локдауна
$3,7 млн, 840 тыс. евро и 100 шекелей: в НАБУ рассказали о результатах обыска у брата судьи Вовка
Стало известно, когда в Украине появится американская вакцина от коронавируса
COVID-19 в Украине убил почти пять сотен людей
Уже на этой неделе в Киеве могут остановиться маршрутки
Главные новости за 6 апреля 2021 года
Новый рейтинг Forbes: стало известно, для кого закончилась эпоха бедности в Украине
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НАБУ задержало брата одиозного судьи Вовка при получении крупной взятки, – СМИ