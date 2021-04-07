Украина возглавила печальный коронавирусный рейтинг

Главное: Украина стала лидером среди европейских стран по распространению коронавируса. За сутки в нашей стране выявлено больше всего как новых, так и смертельных случаев.

Детали: Украина оказалась первой в Европе страной по распространению коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers, сообщает «Голос».

Согласно данным, Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству обнаруженных новых случаев заболевания.

В то же время, по данным на сегодняшнее утро, Украина находится на втором месте в мире по количеству умерших от коронавируса за минувшие сутки.

По словам инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача Украины Ольги Голубовской, такая ситуация в стране сложилась из-за разрушенная системы противодействия инфекционным болезням.

«Я не могу спорить со статистикой. Это глобальные данные. Главная причина — разрушенная система противодействия инфекционным болезням. Поэтому любая болезнь, которая возникнет в нашей стране, будет максимально распространяться», — резюмировала Голубовская.

В тему: За минувшие сутки COVID-19 в Украине убил почти пять сотен людей.