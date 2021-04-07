В Киеве до июля будут ремонтировать одну из ключевых транспортных артерий

Главное: В Киеве грядет ремонт Кольцевой дороги. Он продлится с 10 апреля до 30 июня.

Детали: В КГГА анонсировали большой ремонт Кольцевой дороги. Он пройдет с 10 апреля до 30 июня.

Водителей предупреждают, что из-за этого будет частично ограничено движение транспорта.

Информируется: «На первом этапе обновят участок от Одесской площади до улицы Луценко (в направлении Жулян). Всего будет отремонтирован участок от Одесской площади до улицы Ватутина».

Отмечается, что заезд на Кольцевую дорогу с проспекта Глушкова будет осуществляться по следующей схеме: проспект Глушкова – улица Одесская – улица Лятошинского – улица Луценко – Кольцевая дорога.

В тему: В Украине заработали обновленные правила дорожного движения.