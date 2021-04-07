Антимонопольный комитет заинтересовался киевскими таксистами

Главное: АМКУ расследует повышение цен на услуги такси в Киеве на фоне транспортных проблем, возникших после усиления в городе карантинных ограничений 5 апреля.

Детали: Антимонопольный комитет Украины начал расследование в отношении ценообразования на услуги служб такси в первый день усиленного карантина в Киеве. Как сообщил глава территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook, от киевлян поступило множество соответствующих жалоб.

«Особенно поразила киевлян ценовая политика таких компаний, как Uber, Bolt и Uklon, имеющих львиную долю заказов в Киеве. Следует отметить, что первые 2 компании имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. Такое количество жалоб мы не можем игнорировать», — написал он, добавив, что ситуация, когда в часы пик тарифы выросли в 2-3 раза, может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и организаторов перевозок возможных признаков сговора.

В тему: 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации, сложившейся с коронавирусом. В частности, весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам, которые можно получить в городской или районной администрации работникам критической инфраструктуры.

При этом в городе резко выросли цены на такси.