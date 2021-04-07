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Новости > Стало известно, сколько денег хочет получить Украина от МВФ

Стало известно, сколько денег хочет получить Украина от МВФ

Александр Панько
07.04.21 12:29
275
Стало известно, сколько денег хочет получить Украина от МВФ

Главное: Украина хочет получить от МВФ 2,7 миллиарда долларов. Наша страна рассчитывает на два транша.

Детали: Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко рассказал, на что рассчитывает наша страна в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Как передает «Интерфакс-Украина», по словам финансиста, мы можем получить 2,7 миллиарда долларов «в рамках новой инициативы МВФ о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования».

Он сказал: «Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы».

Напоминается, что «в прошлый раз МВФ делал подобную операцию в 2009 году, когда была реакция на кризис».

В НБУ считают, что данная инициатива может стать для Украины «положительным фактором», а точная сумма кредита «будет зависеть от курса валют».

Также информируется: «Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша».

В тему: В НБУ признали, что прямые иностранные инвестиции начали «покидать» нашу страну.

Тэги: Национальный банк Украины, общество, кредит, экономика, финансы, МВФ, новости Украины

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