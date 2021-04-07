Митрополит Антоний рассказал, какой главный дар от Бога есть у человека

В июне велопаломники УПЦ преодолеют 450 километров из Киева к Почаевской лавре

Первый в истории марсианский летательный аппарат прошел важное испытание

Стало известно, сколько денег хочет получить Украина от МВФ

В Херсоне УПЦ проводит конкурс в поддержку семейных ценностей

Ученые спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в Украине на ближайшие пару недель

Для почти сотни «слуг народа» эпоха бедности закончилась, несмотря на коронавирус

07.04.21 11:28

$3,7 млн, 840 тыс. евро и 100 шекелей: в НАБУ рассказали о результатах обыска у брата судьи Вовка

07.04.21 10:43

Стало известно, когда в Украине появится американская вакцина от коронавируса

07.04.21 08:41

COVID-19 в Украине убил почти пять сотен людей

06.04.21 20:56

Уже на этой неделе в Киеве могут остановиться маршрутки

06.04.21 19:00

Главные новости за 6 апреля 2021 года

06.04.21 17:06

Новый рейтинг Forbes: стало известно, для кого закончилась эпоха бедности в Украине

06.04.21 15:54

Стало известно, когда украинцы, пострадавшие от локдауна, смогут претендовать на помощь от государства

06.04.21 15:31

НАБУ задержало брата одиозного судьи Вовка при получении крупной взятки, – СМИ

06.04.21 10:23

Стало известно, сколько еще Украину будет лихорадить от коронавируса

06.04.21 08:52

Коронавирус в Украине снова убил более четырех сотен людей