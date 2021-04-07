Как оказалось, COVID-19 сильно бьет по психике

Главное: COVID-19 бьет по психическому здоровью. Проблемы начинаются через полгода.

Детали: Международная группа ученых из Великобритании и США выяснила о том, как COVID-19 нарушает психическое здоровье человека. Об этом пишет издание Lancet Psychiatry.

В прошедшем исследовании анализировали данные 236 тысяч пациентов.

В отчете сказано, что сразу каждый третий человек, переболевший коронавирусом, «страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения».

В ходе работы исследователи проверили наличие у тех, кто перенес заразу, последствий в виде четырнадцати различных нервных или психических расстройств.

Было установлено следующее: «У тех, кто перенес COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями».

Информируется, что самыми распространенными нервными или психическими расстройствами оказались тревожное расстройство (у 17%) и аффективное расстройство (14%).

Кроме этого для 13% людей диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, были поставлены впервые.

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