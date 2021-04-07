Стало известно, как человек получает удовольствие

Главное: Ученые установили, как работают нейроны, которые отвечают за выработку дофамина. Они приводят к тому, что человек испытывает удовольствие.

Детали: Ученые из медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета выяснили, как человек получает удовольствие. Об этом пишет издание Cell Reports.

Они напомнили, что гормон дофамин влияет на процессы мотивации и обучения, обеспечивая чувство предвкушения удовольствия.

Исследователи выяснили: «Центральную роль в этом процессе играет саморегуляция. Дофаминовые нейроны регулируют себя сами в головном мозге».

Эксперты говорят: «Если бы он контролировался соседними дофаминовыми клетками, то высвобождение гормона не пострадало бы, потому что обработанные клетки все равно получали бы сигналы от необработанных, находящихся поблизости».

Информируется: «Понимая, как ведут себя эти клетки, когда они здоровы, мы можем начать разгадывать загадку, почему они разрушаются при нейродегенеративных расстройствах, таких как болезнь Паркинсона».

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