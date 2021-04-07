В Вознесенске зарезали ребенка

Главное: В Вознесенске убили подростка. Парню было шестнадцать лет.

Детали: В Вознесенске (Николаевская область) произошло жуткое преступление. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что в минувшее воскресенье, 4 апреля, тут прямо на улице убили шестнадцатилетнего парня.

Стало известно, что около одного из магазинов «неизвестный нанес ножевое ранение в сердце парню, от которого тот скончался на месте».

В МВД говорят, что через несколько часов задержали подозреваемого в совершении преступления – это тридцатилетний местный житель. Он прятался в доме своего знакомого.

За совершенное преступление мужчина может получить пожизненный срок.

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