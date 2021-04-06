Пьяный львовянин предъявил полицейским колбасу вместо водительского удостоверения

Главное: Сотрудники Патрульной полиции во Львове задержали пьяного водителя, который вместо водительского удостоверения предложил им взять палку колбасы.

Детали: Вечером 5 апреля патрульные полицейские получили сообщение о пьяном водителе, передвигавшемся по городу за рулем автомобиля «Жигуля». Как сообщается на странице сообщества Pitbull Lviv в Facebook, через несколько минут правоохранители остановили машину и попросили 52-летнего мужчину предъявить показать документы.

В ответ он вручил сотрудникам только что купленную, по его словам, колбасу из местного супермаркета. При этом мясное изделие было нарезано, так что вскоре после задержания водитель начал укладывать их в свой кошелек.

Как утверждается, нарушитель был настолько пьян, что не смог пройти экспертизу при помощи «Драгера». Ехать в больницу он отказался, чтобы не заразиться коронавирусом.

В тему: В августе 2018 года в Дарницком районе Киева пьяный водитель BMW с сувенирными номерами после погони сбил велосипедиста. После остановки водитель не смог пройти тест на драгере и отказался ехать к врачу-наркологу.