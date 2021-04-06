Новый рейтинг Forbes: стало известно, для кого закончилась эпоха бедности в Украине

Главное: Пятеро украинских бизнесменов увеличили за последний год свои состояние по версии Forbes. При этом двое из них — Петр Порошенко и Вадим Новинский — вернулись в рейтинг долларовых миллиардеров.

Детали: Семеро украинских бизнесменов вошли в обновленный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes. Как можно видеть на официальном сайте издания, самое высокое место в нем традиционно занимает владелец группы СКМ Ринат Ахметов.

При этом за год его состояние выросло более, чем на $5 млрд, поэтому с 875 места он переместился сразу на 327-е.

Вторым среди украинцев (1249) стал владелец «Интерпайпа» Виктор Пинчук. Его активы оцениваются в $2,5 миллиарда, тогда как год назад та цифра составляла $1,3 миллиарда.

Состояние владельца Ferrexpo Константина Жеваго выросло с $1 млрд в 2020 году до $2,3 млрд. Таким образом он занял 1362-ю позицию и стал третьим украинцем по богатству.

Далее идут совладельцы группы «Приват» Игорь Коломойский ($1,8 миллиарда) и Геннадий Боголюбов ($1,7 миллиарда).

Среди тех, кого не было в прошлогоднем рейтинге, оказались пятый президент Украины, народный депутат и владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко с $1,6 млрд (1931 место) и владелец «Смарт-холдинга», народный депутат Вадим Новинский. Он занял 2141 место с $1,4 млрд.

Всего в рейтинг Forbes в этом году насчитывается 2755 миллиардеров, что на 660 больше по сравнению с 2020 г.

Его по-прежнему возглавляет владелец корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $177 млрд. Основатель Tesla Илон Маск идет вторым со $151 млрд.

Замыкают первую тройку президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чье богатство оценивается в $150 млрд.

В тему: По данным исследования Hurun Research Institute, количество долларовых миллиардеров в мире в условиях пандемии достигло 3228 человек. При этом совокупный капитал богатейших людей планеты по состоянию на январь этого года увеличился с $3,5 трлн до $14,7 трлн.