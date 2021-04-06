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Новости > Уже на этой неделе в Киеве могут остановиться маршрутки

Уже на этой неделе в Киеве могут остановиться маршрутки

Автор: «Фраза»
06.04.21 20:56
394
Уже на этой неделе в Киеве могут остановиться маршрутки

Главное: Уже на этой неделе столичные маршрутки могут прекратить работу. Связано это с тем, что автобусы ездят полупустые и водители «не хотят возить воздух».

Детали: Столичные маршрутки могут прекратить работу на этой неделе. На такой шаг перевозчиков толкают результаты первого рабочего дня в условиях локдауна в Киеве. Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, передает «Сегодня».

Маршрутки ездили полупустые, а многие из-за отсутствия пассажиров и вовсе возвращались с маршрутов в парк, не желая «возить воздух» и терпеть убытки.

«Транспорт в Киеве ездит пустой. И коммунальный, и наш. В салонах почти нет людей. Некоторые водители уезжают в парк. Я думаю, что нам на этой неделе придется остановить свою работу. Мы фактически возим воздух — нет ни выручки, ни пассажиропотока. А топливо нам уже отказались выдавать без предоплаты. Поэтому, думаю, мы остановимся. Тут два варианта: истратить все топливо и обанкротиться или же остановиться и сберечь имеющиеся ресурсы до окончания локдауна. Пока решение мы еще не приняли», — объяснил Игорь Моисеенко и добавил, что многие водители сами хотят остановить работу и переждать эти сложные недели.

В ассоциации отмечают, что все водители маршруток проинструктированы — вход в салоны автобусов возможен только при наличии у пассажира специального пропуска.

«На всех крупных транспортных узлах и развязках дежурят сотрудники полиции и Нацгвардии, которые контролируют наличие у пассажиров маршруток спецпропусков. Пока что наших водителей не штрафуют за перевозку пассажиров без этого документа — ограничиваются устными предупреждениями. Но так будет недолго», — говорит Моисеенко.

По его словам, у большинства пассажиров маршруток спецпропусков нет вообще. Их якобы еще будут выдавать на столичных предприятиях. А водители маршруток не хотят «становиться крайними» в этом вопросе и получать штрафы.

«Сейчас как раз стартует сезон весенних работ. И многие водители решают уволиться и заняться посадкой картошки. Зачем им вся эта нервотрепка, если они смогут спокойно посидеть 1-2 месяца дома? Увы, это они себе могут позволить сделать. В последние 2-3 года хорошие водители — большой дефицит. Шоферы понимают, что они отдохнут пару месяцев и потом снова вернутся. Конечно же, их примут обратно на работу, как говориться, оторвут с руками и ногами, поскольку дефицит водителей просто огромный», — говорит Моисеенко.

При этом есть любопытная деталь. В остановленный на локдаун Киев приезжают десятки маршруток из столичного пригорода с пассажирами без спецпропусков.

«Да, ситуация выглядит абсурдно в том, что в пригородных маршрутках спецпропуска не требуются. То есть пассажиры из Броваров, Ирпеня, Бучи или Гостомеля спокойно приезжают в Киев. Так же люди и уезжают из города. В пригородных маршрутках специальные пропуска не требуются», — говорит глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

В тему: Второй день локдауна в Киеве ознаменовался транспортных коллапсом.

Тэги: Киев, маршрутка, общество, транспорт, локдаун

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