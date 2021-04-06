Стало известно, когда украинцы, пострадавшие от локдауна, смогут претендовать на помощь от государства

Главное: Кабмин планирует на следующей неделе начать регистрацию бизнесменов для выплаты 8 тысяч гривен.

Детали: Кабинет министров Украины на заседании в среду, 7 апреля, примет необходимые документы, чтобы со следующей недели началась регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из «красной» зоны карантина. Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, соответствующие документы сейчас активно разрабатывают Министерство экономики, Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики.

«Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию в приложении „Дія“ на выплату 8000 гривен», — заявил Шмыгаль в ходе селекторного совещания в ОПУ.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил о необходимости скорейшего обеспечения финансовой помощи бизнесу, пострадавшему во время локдауна. «Малый и средний бизнес — это важная составляющая украинской экономики, и прежде всего — это наши люди. Сегодня, во время глобальной пандемии, им больше не на кого положиться, как на государство. И мы — государство — должны помогать и отстаивать наших людей в этот трудное время», — заявил глава государства.

В тему: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении локдауна в виде «зимних каникул ради безопасности» с 8 по 25 января 2021 года.

При этом украинцам, которые остановили работу на время карантина, пообещали выплатить 8000 грн финансовой помощи от государства.