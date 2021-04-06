WhatsApp запустит весьма полезную функцию

Главное: WhatsApp запускает новую функцию. Она позволит переносить историю чатов между устройствами на iOS и Android.
Детали: В мессенджере WhatsApp анонсировали запуск полезной функции для своих пользователей. Об этом пишет издание WABetaInfo.
Сообщается, что новая опция даст возможность переносить диалоги, а также истории сообщений, полученных файлов и подписок на сообщества между устройствами на iOS и Android.
Стоит напомнить, что пока что это можно сделать только с применением специальных программ.
Дело в том, сказано в публикации, что в гаджетах Apple резервная копия сохраняется в облачном сервисе iCloud, а устройства, работающие на Android, сохраняют эти данные на Google Диск.
Сейчас проходит тестирование.
Опция обещает быть доступна после одного из ближайших обновлений.
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