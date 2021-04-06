Кличко объяснил, почему киевляне вынуждены стоять в многокилометровых пробках

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко объяснил свое решение об ограничениях в работе общественного транспорта низкими темпами вакцинации от коронавируса и советами Института Коха в Германии.

Детали: Ограничение работы общественного транспорта в Киеве является единственным способом прервать цепочку распространения коронавируса в условиях низких темпов вакцинации. Как заявил городской голова Киева Виталий Кличко, такое решение было принято в т. ч. после консультаций с немецким Институтом имени Роберта Коха, который занимается изучением инфекционных заболеваний.

«Мы специально усилили локдаун и ограничения в перемещении транспортом. Это единственный путь, который на сегодня обеспечит разрыв в передаче инфекции», — заявил он в эфире одного из телеканалов, напомнив, что перемещаться в общественном транспорте могут только те, кто имеет отношение к обеспечению жизнедеятельности Киева — медики, военные, полиция, работники коммунальных предприятий и др

В целом, по словам Кличко, речь идет о 500 тысяч специальных пропусков.

В тему: 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации, сложившейся с коронавирусом. В частности, весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам, которые можно получить в городской или районной администрации работникам критической инфраструктуры.

При этом с самого утра город стал в огромных пробках.

6 февраля транспортный коллапс повторился.