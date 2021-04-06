Второй день локдауна в Киеве ознаменовался транспортных коллапсом

Главное: С утра 6 апреля в Киеве снова наблюдаются огромные пробки. Парализованы все мосты и основных трассы как на правом, так и на левом берегу.

Детали: На дорогах Киева второй день наблюдаются сильные автомобильные заторы. По данным картографического сервиса Google Maps, трудности с движением наблюдаются на всех мостах через Днепр и подъездах к ним.

Крайне затруднено движение на въездах в Киев со стороны Житомирской трассы и Софиевской Борщаговки.

По состоянию на 11:30 в пробках остановились также основные магистрали столицы: проспекты Степана Бандеры, Леся Курбаса, Победы, Владимира Лобановского, улицы Вадима Гетьмана, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, Кольцевая дорога, а также основные магистрали на левом берегу.

В тему: 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации, сложившейся с коронавирусом. В частности, весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам, которые можно получить в городской или районной администрации работникам критической инфраструктуры.

При этом с самого утра город стал в огромных пробках.