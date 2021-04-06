Двое военнослужащих устроили стрельбу в поезде Константиновка – Киев

Главное: Стрельба произошла в поезде Константиновка – Киев. Обвиняются двое военнослужащих.

Детали: Двое военнослужащих устроили стрельбу в поезде № 126 Константиновка – Киев. Об этом сообщает «Укрзализныця» у себя в «Фейсбуке».

На предприятии информируют, что инцидент произошел прямо в вагоне, после чего состав задержался на шесть часов.

Отмечается, что оба военнослужащих имели разрешение на ношение оружия.

Сообщается также: «Предварительно было установлено, что выстрелы произведены из табельного оружия».

К счастью, никто не пострадал.

Мужчин удалось разоружить, после чего спецназ снял их на станции Красноград, а поезд ушел дальше.

Идет следствие.

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