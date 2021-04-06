Украина оштрафовала Google на 1 миллион гривен

Главное: Антимонопольный комитет оштрафовал украинский филиал Google на 1 млн гривен за непредставление информации в расследовании.

Детали: Антимонопольный комитет наложил штраф в размере 1 миллион гривен на общество с ограниченной ответственностью «Гугл», которое является представителем американской корпорации Google в Украине. Как сообщает пресс-служба ведомства, размер штрафа определяется отягчающим обстоятельством, а именно тем фактом, что компания более года не предоставляла Комитету востребованную информацию, что «сделало невозможным выполнение Комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции».

Эта информация была необходима АМКУ для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении «Google Мой бизнес».

При этом в ведомстве подчеркнули, что «Гугл» в конце концов необходимые данные предоставил, однако дело на тот момент уже было возбуждено, что также было учтено в наложенном штрафе.

В тему: В середине 2018 года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google за нарушение антимонопольного законодательства. Сумма штрафа составила 4,3 миллиарда евро.