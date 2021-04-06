Украинцы, получившие индийскую прививку, не смогут вакцинироваться Pfizer

Главное: Люди, которым сделали первую прививку индийской вакциной Covishield, могут получить вторую дозу от корейского производителя AstraZeneca, которую будут поставлять в рамках программы COVAX. При том другие вакцины от американской компании Pfizer или китайской Sinovac таким людям вкалывать не будут.

Детали: Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления и являются взаимозаменяемыми. Как сообщается на официальной странице Кабинета министров Украины в Facebook, таким образом людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield во второй раз можно прививать корейским препаратом, поставляемым по программе COVAX.

При этом эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями не являются взаимозаменяемыми. Поэтому тех, кто получил первую дозу индийской вакцины нельзя прививать мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac из Китая.

Отметим, что Министерство здравоохранения гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой, будет в достаточном количестве и доступной.

В тему: 29 марта 2021 года главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут делать до 4 миллионов прививок от COVID-19 за месяц уже в мае, если к этому времени состоятся запланированные поставки вакцины. При этом он сообщил, что сейчас кабинеты прививок развернуты под вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield). Также есть бригады, наученные для проведения вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech.