В Минздраве рассказали, кто виноват в срывах поставок вакцины от коронавируса

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещает в течение нынешнего года бесплатно вакцинировать от коронавируса всех желающих. Правда, по его словам, поставки вакцины срываются.

Детали: Согласно условиям заключенных договоров в течение апреля-мая Украина должна получить 4,9 млн доз вакцин от COVID-19. В целом наша страна законтрактовала 14 млн доз вакцин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, еще 8 млн доз мы должны получить в рамках инициативы COVAX.

«Но поставки срываются — их блокируют правительства тех стран, где находятся мощности по производству вакцин», — уточнил министр.

Кроме этого, он отметил, чтобы ускорить процесс, Минздрав работает на всех уровнях, совместно с Министерством иностранных дел Украины, премьером и президентом Украины.

«Мы продолжаем вести переговоры и, надеюсь, в ближайшее время договоримся о поставках в Украину еще 15 млн доз вакцин. В общем мы будем иметь не менее 37 млн ​​доз вакцин в этом году. Это значит, что мы бесплатно вакцинируем всех желающих в течение 2021 года», — добавил Степанов.

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