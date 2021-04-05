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Новости > В УПЦ рассказали об особенностях поста и посещения храмов в период карантина

В УПЦ рассказали об особенностях поста и посещения храмов в период карантина

Александра Кудрявцева
05.04.21 17:53
784
В УПЦ рассказали об особенностях поста и посещения храмов в период карантина

Главное: В период карантина Церковь призывает соблюдать эпидемиологические предписания — надевать маску и воздержаться от посещения храмов при недомогании.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом сказал ректор КДАиС епископ Сильвестр (Стойчев).

«В условиях эпидемии Церковь неоднократно высказывалась в официальных обращениях, что в храме верующим необходимо находиться в медицинских масках, а при недомогании воздержаться от похода в храм и обязательно обратиться к лечащему врачу. Что касается целования икон, то и в этом вопросе Церковь, учитывая пандемию, не обязывает верующих лобызать иконы. Кстати, замечу, что поверхность всех иконы в храмах обрабатывается дезинфицирующими средствами», — отметил епископ Сильвестр.

Владыка напомнил, что главная цель поста — не пищевые ограничения, а борьба со страстями, потому к вопросу, как и сколько поститься, нужно подходить индивидуально, с духовником.

«Церковь всегда учитывает возможности каждого человека. Пост должен служить средством для достижения духовных благ и устремления к вещам непреходящим и вечным. Поэтому на помощь в решении вопроса о посте как для пенсионеров, так и для больных людей приходят священнослужители, которые индивидуально, зная духовные и телесные силы своих прихожан, помогают им принять оптимальное решение относительно соблюдения поста», — объяснил ректор КДАиС.

Епископ Сильвестр отметил, что «если человек чувствует недомогание, находится в так называемой зоне риска по состоянию здоровья или в связи с преклонным возрастом, то ему лучше предостеречься от посещения богослужений, но такое решение оправдано, если человек действительно не будет никуда выходить и изолируется».

По мнению владыки, важно понимать, что карантинные ограничения временны, ведь рано или поздно ситуация изменится и можно будет вернуться к посещению храмов и полноценной церковной жизни.

В тему: Киевские духовные школы УПЦ во время карантина перешли на онлайн-обучение.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, КДАиС

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