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Новости > Главные новости за 5 апреля 2021 года

Главные новости за 5 апреля 2021 года

Александр Панько
05.04.21 18:59
569
Главные новости за 5 апреля 2021 года

— С сегодняшнего дня в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации, сложившейся с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.

— Утром 5 апреля в Киеве наблюдаются многокилометровые пробки. Это связано с ужесточением карантинных ограничений, которые, в частности, запрещают проезд в общественном транспорте без специальных пропусков.

— Киевская полиция патрулирует улицы и парки города, контролируя соблюдение гражданами правил усиленного карантина, введенного с сегодняшнего дня. При этом в соцсетях публикуют видео из опустевшего метрополитена.

— В понедельник утром цены на такси в Киеве резко выросли. Это связано с ужесточением карантинных ограничений, которые, в частности, запрещают проезд в общественном транспорте без специальных пропусков.

— Водители общественного транспорта в Киеве отказываются выходить на маршруты и массово уходят в отпуски за свой счет из-за конфликтов с пассажирами, которые пытаются попасть в салон без спецпропусков, введенных из-за ужесточения карантина.

— В Киеве разоблачена 18-летняя жительница города, пытавшаяся сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна.

— МИД Украины выступает против денонсации так называемых «Харьковских соглашений». В ведомстве считают, что могут на их основании получить от России компенсацию за договоренностей и оккупацию Крыма. В то же время вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что соглашение нужно денонсировать как можно быстрее.

— Известный врач Евгений Комаровский перечислил самые распространенные способы распознать аллергию.

— На шахте в Волынской области произошла авария. Пострадали девять горняков.

— Голый мужчина ходил по трассе Киев — Чоп. Появилось видео инцидента в Ровенской области.

— В Каменском отец изнасиловал свою дочь. Девочке всего тринадцать лет.

— В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика с обнаженными девушками на балконе одного из небоскребов. Среди задержанных 11 украинок.

— Американский марсоход Perseverance совершил успешную высадку первого в истории человечества марсианского летательного аппарата. Ожидается, что он на протяжении месяца будет летать над поверхностью планеты и делать фотографии в высоком разрешении.

— Специалисты назвали худшие продукты Apple в истории. Среди них оказался iPod Shuffle.

— Южнокорейская компания LG Electronics сообщила о прекращении производства смартфонов, чтобы сосредоточить свои усилия в таких секторах, как электромобили и умные дома.

Тэги: Киев, маршрутка, Крым, здоровье, такси, карантин, транспорт, политика, Харьковские соглашения, криминал, Волынская область, пробка, Евгений Комаровский, Национальная полиция Украины, Каменское, авто, маршрутное такси, новости Украины, коронавирус, локдаун

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