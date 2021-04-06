В США выяснили о коронавирусе кое-что очень важное

Главное: Солнечный свет убивает коронавирус. Причем, как говорят ученые, очень быстро.

Детали: Как оказалось, солнечный свет достаточно быстро убивает коронавирус. К таким выводам пришли исследователи из Калифорнийского университета с США, которых цитирует издание Science Alert.

Ученые говорят, что солнечный свет уничтожает SARS-CoV-2 в человеческой слюне сразу в восемь раз быстрее, чем думали эксперты раньше.

В отчете подчеркивается, что действует нужным образом не все ультрафиолетовое излучение.

В работе говорится: «Лучи длинной волны UVА недостаточно мощные, чтобы повлиять на коронавирус. При этом лучи UVС средней волны уничтожают его в человеческой слюне за десять-двадцать минут».

Информируется: «UVC-лучи способны убить коронавирус, но данный тип ультрафиолета обычно не контактирует с поверхностью нашей планеты, не проходя через озоновый слой».

Американцы отмечают: «UVC-лучи подходят для больниц, однако в другой среде будут взаимодействовать с твердыми частицами и вырабатывать вредные вещества».

Исследователи сообщают: «Коронавирус больше подвергается влиянию солнечных лучей, чем вирус гриппа. В солнечный день в воздухе 90% частиц разрушаются в течение получаса, а вот зимой коронавирус может жить в таких условиях на протяжении нескольких дней».

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