Пограничник из Николаева застрелил себя из автомата на границе с Беларусью

Главное: Во время патрулирования государственной границы с Беларусью 20-летний военнослужащий из Николаева выстрелил себе в голову из автомата.

Детали: На границе с Беларусью в районе Ковеля Волынской области застрелился украинский военный из Николаева. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области, 2 апреля, находясь в пограничном патруле, солдат срочной службы выстрелил себе в голову из автомата.

Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В тему: В начале 2018 года в воинской части в Днепре солдата, который был на страже при охране складов, нашли мертвым со смертельным ранением в голову, сделанным из собственного автомата.

В апреле того же года 21-летний солдат, получив оружие для несения службы, зашел в туалет, включил видеозапись на своем телефоне и поставил его перед собой. Затем он зарядил автомат АК-74, приставил ствол ко лбу и нажал на курок.