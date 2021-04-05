Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал, как не потерять веру в Бога

Митрополит УПЦ рассказал, как не потерять веру в Бога

Александра Кудрявцева
05.04.21 14:26
81
Митрополит УПЦ рассказал, как не потерять веру в Бога

Главное: Важно ощущать радость постоянного присутствия Божьего в жизни.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ на сайт Запорожской епархии, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в проповеди.

«У каждого человека свой путь к Богу. Причины могут быть самые различные. При этом человек со временем забывает, когда это произошло, и как именно. Но свои чувства, которые он испытал при первой встрече с Богом, никогда уже не забудутся. Вот только почем-то спустя годы, человеку все реже и реже удается вновь испытать такую же радость и такое же воодушевление», — отметил митрополит Лука.

Владыка объяснил, что погружаясь в повседневную суету, человек теряет радость близости к Богу и вера может ослабевать.

«Суета поглощает и заслоняет своими большими и маленькими радостями самую главную в жизни радость. Человек в большей степени начинает чувствовать свою зависимость от этих земных радостей. Они становятся ему ближе и понятнее и, возможно, роднее, потому что источник их — его родные и близкие. Ему начинает казаться, что всё это как раз и есть то самое главное, ради чего он и пошел к Богу. Но есть еще одна причина. Вера в Бога приводит человека в храм Божий. Именно вера помогает получить просимое. Но затем она начинает ослабевать, и может исчезнуть вовсе», — подчеркнул архиерей.

По словам митрополита Луки, с утратой веры душа опустошается и истощается, несмотря на знания и опыт церковной жизни.

«Наши знания не заменят нашей веры. Они не заменят наших чувств. Это лишь сухие знания, лишенные чувственной окраски. Как часто из-за этого мы уходим в иное житейское море, которое нас отделяет от Христа. Но Христос по-прежнему зовёт нас. Он стоит у порога нашего сердца, стучится в него, обращается к нам. В том числе и через память о той первой главной радости. Господь ждёт, что наши воспоминания придадут новый импульс нашей вере. И мы получим новую энергию, чтобы вновь и вновь испытывать радость от общения с Ним», — подчеркнул владыка.

Митрополит Лука призвал верующих быть честными с Богом и бороться с грехами и неверием.

«Мы идем по жизни не одни, а с Богом, Который нас никогда не оставит. Он всегда рядом с нами. И это Он доказал нам Своим Воскресением. И пусть же эта радость постоянного присутствия Божьего в нашей жизни нас никогда не покидает. Чтобы мы чаще возвращались в своих воспоминаниях к той первой главной радости. Чтобы чаще заглядывали в глубину своего сердца, а значит, находили в нём ответ на вопрос: почему нам не удается вновь испытать те первые чувства от встречи с Богом? Да, мы часто падаем. Да, наши грехи часто мешают нашей встрече с Богом, но ведь Господь даёт нам всё, чтобы мы могли побороть наши грехи, сбросили их со своей души и очистились от них», — заключил владыка.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, какие бывают лекарства для души.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

Комментарии

Статьи

05.04.21 09:24

Как ПреЗЕдент превращает Конституцию в туалетную бумагу

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
05.04.21 09:06

«Александрия» – «Динамо»: концовка решает всё!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Темпы вымирания украинцев за 10 лет шокируют
05.04.21 10:09

Темпы вымирания украинцев за 10 лет шокируют

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.04.21 14:26

Митрополит УПЦ рассказал, как не потерять веру в Бога
05.04.21 14:22

Пограничник из Николаева застрелил себя из автомата на границе с Беларусью
05.04.21 14:10

В Запорожье проведут детский пасхальный фестиваль онлайн
05.04.21 14:07

Во Львовской области произошло весьма необычное ДТП
05.04.21 13:56

Одним крупным производителем смартфонов в мире стало меньше
05.04.21 13:29

Американский перевозчик отказался работать в Киеве во время локдауна
05.04.21 13:26

Киевские таксисты резко подняли цены на фоне транспортного коллапса в городе
05.04.21 13:05

Появилось видео, как голый мужчина бродил вдоль трассы в Ровенской области
05.04.21 13:00

Митрополит Онуфрий рассказал, какие бывают лекарства для души
05.04.21 12:40

На Черниговщине праворадикалы захватили храм УПЦ
05.04.21 13:26

Киевские таксисты резко подняли цены на фоне транспортного коллапса в городе
05.04.21 12:33

Полицейские с помощью мегафонов загоняют киевлян на карантин
05.04.21 10:38

Локдаун парализовал движение в Киеве
05.04.21 10:12

В Киеве начался локдаун. За нарушение предусмотрены штрафы и уголовная ответственность
05.04.21 08:57

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 254 человека
05.04.21 08:40

Погода портится: в Украине ожидаются дожди и мокрый снег
04.04.21 10:53

Коронавирус в Украине немного снизил обороты
03.04.21 10:20

Украинцев припугнули чрезвычайным положением по всей стране
03.04.21 10:10

COVID-19 в Украине установил новый печальный антирекорд
02.04.21 19:00

Главные новости за 2 апреля 2021 года
04.04.21 11:02

Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде
03.04.21 19:10

Составлен список продуктов для белоснежной улыбки
03.04.21 15:10

В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение "Благовещенской" ярмарки
03.04.21 15:50

Предстоятель УПЦ рассказал о чудесах, свидетелем которых он был
03.04.21 10:10

COVID-19 в Украине установил новый печальный антирекорд
03.04.21 14:50

Патриарх Коптской Церкви принял делегацию монахов УПЦ
03.04.21 14:25

Митрополит Антоний рассказал, как стать счастливым
04.04.21 10:53

Коронавирус в Украине немного снизил обороты
04.04.21 12:15

Указ Зеленского о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK базируется на правовом вакууме, - Киба
04.04.21 14:57

Если бы Зеленский одобрил план Медведчука по "Спутник V", в Украине уже началась бы вакцинация
Фото и Видео
Во Львовской области произошло весьма необычное ДТП
Во Львовской области произошло весьма необычное ДТП
Во Львовской области произошло весьма необычное ДТП
Во Львовской области произошло весьма необычное ДТП
Появилось видео, как голый мужчина бродил вдоль трассы в Ровенской области
Появилось видео, как голый мужчина бродил вдоль трассы в Ровенской области
Полицейские с помощью мегафонов загоняют киевлян на карантин
Полицейские с помощью мегафонов загоняют киевлян на карантин
Появилось видео момента жуткого ДТП с участием «скорой помощи» в Нью-Йорке
Появилось видео момента жуткого ДТП с участием «скорой помощи» в Нью-Йорке
В Запорожье женщина купила колбасу с червями внутри (видео 18+)
В Запорожье женщина купила колбасу с червями внутри (видео 18+)
Под Харьковом собака неделю плавала на льдине
Под Харьковом собака неделю плавала на льдине
Опубликовано видео с места смертельного крушения поезда на Тайване
Опубликовано видео с места смертельного крушения поезда на Тайване
В Киеве пьяные хулиганы очень странным способом поглумились над полицейским авто
В Киеве пьяные хулиганы очень странным способом поглумились над полицейским авто
Калифорнию потрясла кровавая бойня: среди погибших – ребенок
Калифорнию потрясла кровавая бойня: среди погибших – ребенок
В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
fraza.com
Новости блогосферы
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.