Митрополит УПЦ рассказал, как не потерять веру в Бога

Главное: Важно ощущать радость постоянного присутствия Божьего в жизни.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ на сайт Запорожской епархии, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в проповеди.

«У каждого человека свой путь к Богу. Причины могут быть самые различные. При этом человек со временем забывает, когда это произошло, и как именно. Но свои чувства, которые он испытал при первой встрече с Богом, никогда уже не забудутся. Вот только почем-то спустя годы, человеку все реже и реже удается вновь испытать такую же радость и такое же воодушевление», — отметил митрополит Лука.

Владыка объяснил, что погружаясь в повседневную суету, человек теряет радость близости к Богу и вера может ослабевать.

«Суета поглощает и заслоняет своими большими и маленькими радостями самую главную в жизни радость. Человек в большей степени начинает чувствовать свою зависимость от этих земных радостей. Они становятся ему ближе и понятнее и, возможно, роднее, потому что источник их — его родные и близкие. Ему начинает казаться, что всё это как раз и есть то самое главное, ради чего он и пошел к Богу. Но есть еще одна причина. Вера в Бога приводит человека в храм Божий. Именно вера помогает получить просимое. Но затем она начинает ослабевать, и может исчезнуть вовсе», — подчеркнул архиерей.

По словам митрополита Луки, с утратой веры душа опустошается и истощается, несмотря на знания и опыт церковной жизни.

«Наши знания не заменят нашей веры. Они не заменят наших чувств. Это лишь сухие знания, лишенные чувственной окраски. Как часто из-за этого мы уходим в иное житейское море, которое нас отделяет от Христа. Но Христос по-прежнему зовёт нас. Он стоит у порога нашего сердца, стучится в него, обращается к нам. В том числе и через память о той первой главной радости. Господь ждёт, что наши воспоминания придадут новый импульс нашей вере. И мы получим новую энергию, чтобы вновь и вновь испытывать радость от общения с Ним», — подчеркнул владыка.

Митрополит Лука призвал верующих быть честными с Богом и бороться с грехами и неверием.

«Мы идем по жизни не одни, а с Богом, Который нас никогда не оставит. Он всегда рядом с нами. И это Он доказал нам Своим Воскресением. И пусть же эта радость постоянного присутствия Божьего в нашей жизни нас никогда не покидает. Чтобы мы чаще возвращались в своих воспоминаниях к той первой главной радости. Чтобы чаще заглядывали в глубину своего сердца, а значит, находили в нём ответ на вопрос: почему нам не удается вновь испытать те первые чувства от встречи с Богом? Да, мы часто падаем. Да, наши грехи часто мешают нашей встрече с Богом, но ведь Господь даёт нам всё, чтобы мы могли побороть наши грехи, сбросили их со своей души и очистились от них», — заключил владыка.

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