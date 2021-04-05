Одним крупным производителем смартфонов в мире стало меньше

Главное: Южнокорейская компания LG Electronics сообщила о прекращении производства смартфонов, чтобы сосредоточить свои усилия в таких секторах, как электромобили и умные дома.

Детали: Корейская компания LG Electronics Inc сегодня объявила о закрытии бизнеса по производству смартфонов. В официальном заявлении компании сказано, что компания решила сосредоточить свои ресурсы на таких областях, как умный дом, робототехника, искусственный интеллект, B2B-решения и т. д.

Как подчеркивается, основные технологии, разработанные в течение двух десятилетий мобильного бизнеса LG, будут сохранены. Они будут использоваться в существующих и будущих продуктах. Однако, каким образом, не уточняется.

Отметим, что текущий ассортимент смартфонов доступен для продажи. Также LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения клиентам уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода.

Справка: LG выпускала телефоны и смартфоны среднего и высокого класса около 20 лет. При этом это не было основным направлением бизнеса для компании, а соответствующее подразделение стало самым маленьким по выручке.

На сегодняшний день доля LG на мировом рынке смартфонов составляет около 2% — в 2020 году компания выпустила 23 млн смартфонов.

LG Electronics терпело убытки на протяжении 23 кварталов подряд. За этот срок она потеряла около $4,5 млрд долларов.