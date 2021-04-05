Киевские таксисты резко подняли цены на фоне транспортного коллапса в городе

Главное: В понедельник утром цены на такси в Киеве резко выросли. Это связано с ужесточением карантинных ограничений, которые, в частности, запрещают проезд в общественном транспорте без специальных пропусков.

Детали: Популярные службы такси повысили цены на проезд в Киеве после ужесточения карантина. Как сообщает ubr.ua, в некоторых случаях цена на такси взлетела в 2-3 раза и в отдельных случаях достигает 600 грн за поездку.

По данным издания, больше всего подорожание коснулось Uber и Bolt. Так, если ранее из Соломенского района к ТРЦ «Гулливер» можно было добраться через за 130-140 грн, то сегодня цены стартуют от 270 грн.

При этом службу Uklon, как утверждается, данная тенденция практически не коснулась. При этом крайне трудно найти машину.

В то же время, по данным ВВС, цены на такси выросли минимум втрое в том числе и в Uklon.

Как сообщил на своей странице в Facebook бизнесмен и бывший депутат Киевсовета Алексей Давиденко, дорога от дома до офиса для одного из его сотрудников, которая раньше стоила 140 гривен, сегодня обошлась в 520 грн.

В тему: С сегодняшнего дня в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации, сложившейся с коронавирусом. В частности, весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам, которые можно получить в городской или районной администрации работникам критической инфраструктуры.

При этом плата за парковку автомобильного транспорта взиматься не будет.

При этом с утра в городе наблюдаются многокилометровые пробки, а киевская полиция патрулирует улицы и парки города, контролируя соблюдение гражданами правил усиленного карантина, введенного с сегодняшнего дня.