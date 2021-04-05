Американский перевозчик отказался работать в Киеве во время локдауна

Главное: Uber Shuttle временно остановил работу в Киеве. Связано это с локдауном.

Детали: Популярный американский перевозчик Uber заявил, что сервис Uber Shuttle не будет работать в Киеве во время локдауна. Пресс-службу компании цитирует «Интерфакс-Украина».

Там сообщили: «Чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса и защитить благополучие нашего сообщества, мы следуем указаниям властей и приостанавливаем поездки с Uber Shuttle до дальнейшего уведомления».

Информируется также: «Обычный сервис Uber останется доступным для пользователей, которым необходимы безопасные средства передвижения».

Пользователям, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber состоянию на понедельник 5 апреля, обещают автоматически продлить срок действия пакета, когда сервис возобновит свою работу.

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