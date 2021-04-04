Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Епископ УПЦ рассказал, почему Бог не уничтожает зло

Епископ УПЦ рассказал, почему Бог не уничтожает зло

Александра Кудрявцева
04.04.21 19:15
598
Епископ УПЦ рассказал, почему Бог не уничтожает зло
Главное: Уничтожив зло, Господь неизбежно уничтожит и свободу воли, что будет означать невозможность достичь совершенства.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.
 
«С давних времен философы и мыслящие люди пытались понять природу зла. Откуда оно взялось, если Бог — это Любовь? — спрашивали они. И Сам Господь через Священное Писание и Церковь отвечает, что зло — это не результат Его творения, а следствие пренебрежения определенным правилам, это неправильное использование свободы, что приводит к повреждению свободы.
 
Если даже и так, то почему же Бог не уничтожит зло? — задается вопросом философская мысль. А Церковь отвечает, что уничтожив зло, Господь неизбежно уничтожит и свободу воли, что будет означать невозможность достичь совершенства. Человек, в таком случае, превратится в запрограммированную существо — без совести, без понятия о добре и зле, без способности любить. В конце концов, человек перестанет быть человеком», — объяснил епископ Виктор.
 
По мнению архиерея, на вопрос «где же ваш Бог, когда в мире торжествует зло, когда гибнут невинные дети, когда люди страдают от страшных болезней, когда войны разрушают их жизни?» -Господь отвечает Своим Крестом. «Он не просто наблюдает за злыми поступками злых людей с намерением наказать их в будущем или после смерти, а Бог находится в самом центре человеческих страданий. Христос на кресте там, где плачут дети, где страдают больные люди, где ужасы войны ... Более того, Он страдает больше, потому что терпит не только физическую боль, но и несет на Себе грехи всего мира. Он страдает из-за человеческой неблагодарности и неспособности понять ту высоту, к которой человек призван», — продолжил владыка.
 
«Крест — это выражение Божественной Любви, это символ окончательной победы над злом, это пример смиренного принятия воли Божьей. Господь побеждает не силой, а страданием и любовью. Вот что мы имеем хорошо осознать», — напомнил епископ УПЦ.
 
Владыка убежден, что именно поэтому, Великим постом Церковь нам еще раз напоминает о подвиге Христа для того, чтобы укрепить нас в собственном подвиге, чтобы показать нам Спасителя в самом центре наших скорбей и проблем. «И единственным решением этих жизненных неурядиц может быть не только покорное несение креста, но и благодарность Богу за все трудности и испытания. Потому что, золото становится лучшим тогда, когда проходит через огонь», — подытожил епископ Виктор.
 
В тему: Епископ УПЦ рассказал о главной задаче современных христиан.

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

Комментарии

Статьи

02.04.21 09:35

Самодельные «Грады». Часть 2. Ближний Восток и Ливия

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
04.04.21 09:14

Был ли Евгений Замятин антисоветским писателем?

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Куда ведет человечество Билл Гейтс?
03.04.21 16:07

Куда ведет человечество Билл Гейтс?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.04.21 19:15

Епископ УПЦ рассказал, почему Бог не уничтожает зло
04.04.21 19:05

Предстоятель УПЦ объяснил, почему в Крестопоклонную неделю выносят Крест
04.04.21 18:47

В Церкви не поддержали идею праздновать Пасху в один день с католиками
04.04.21 18:35

В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ постриг в чтецы студентов КДАиС
04.04.21 18:20

Глава УПЦ по медицине описал реальную ситуацию по коронавирусу и призвал соблюдать карантинные мероприятия
04.04.21 14:57

Если бы Зеленский одобрил план Медведчука по "Спутник V", в Украине уже началась бы вакцинация
04.04.21 12:15

Указ Зеленского о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK базируется на правовом вакууме, - Киба
04.04.21 11:02

Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде
04.04.21 10:53

Коронавирус в Украине немного снизил обороты
03.04.21 19:10

Составлен список продуктов для белоснежной улыбки
04.04.21 10:53

Коронавирус в Украине немного снизил обороты
03.04.21 10:20

Украинцев припугнули чрезвычайным положением по всей стране
03.04.21 10:10

COVID-19 в Украине установил новый печальный антирекорд
02.04.21 19:00

Главные новости за 2 апреля 2021 года
02.04.21 16:27

Стало известно, будет ли введен общенациональный локдаун в Украине
02.04.21 15:33

Еще один город погружается в локдаун
02.04.21 13:55

Россия грозится ввести войска на Донбасс для «защиты» местного населения
02.04.21 12:13

Одесса по примеру Киева готовится к локдауну
02.04.21 09:56

COVID-19 в Украине наступает: обновлен антирекорд смертности
01.04.21 18:59

Главные новости за 1 апреля 2021 года
03.04.21 10:10

COVID-19 в Украине установил новый печальный антирекорд
04.04.21 11:02

Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде
03.04.21 19:10

Составлен список продуктов для белоснежной улыбки
03.04.21 15:50

Предстоятель УПЦ рассказал о чудесах, свидетелем которых он был
03.04.21 15:10

В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение "Благовещенской" ярмарки
03.04.21 14:25

Митрополит Антоний рассказал, как стать счастливым
03.04.21 14:50

Патриарх Коптской Церкви принял делегацию монахов УПЦ
03.04.21 14:10

На Закарпатье в монастыре УПЦ замироточила икона Богородицы
03.04.21 10:20

Украинцев припугнули чрезвычайным положением по всей стране
03.04.21 10:24

Виктор Медведчук объяснил, почему Зеленского не пригласили на встречу Меркель, Макрона и Путина
Фото и Видео
В Запорожье женщина купила колбасу с червями внутри (видео 18+)
В Запорожье женщина купила колбасу с червями внутри (видео 18+)
В Запорожье женщина купила колбасу с червями внутри (видео 18+)
В Запорожье женщина купила колбасу с червями внутри (видео 18+)
Под Харьковом собака неделю плавала на льдине
Под Харьковом собака неделю плавала на льдине
Опубликовано видео с места смертельного крушения поезда на Тайване
Опубликовано видео с места смертельного крушения поезда на Тайване
В Киеве пьяные хулиганы очень странным способом поглумились над полицейским авто
В Киеве пьяные хулиганы очень странным способом поглумились над полицейским авто
Калифорнию потрясла кровавая бойня: среди погибших – ребенок
Калифорнию потрясла кровавая бойня: среди погибших – ребенок
В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
В Днепре в собственном авто сожгли бизнесмена. Перед этим его пытали
Появилось видео, как мужчина с бензопилой пошел на штурм парламента Словении
Появилось видео, как мужчина с бензопилой пошел на штурм парламента Словении
Украинцам пообещали миллион доз самой ожидаемой вакцины от коронавируса
Украинцам пообещали миллион доз самой ожидаемой вакцины от коронавируса
Грете Тунберг установили бронзовый памятник
Грете Тунберг установили бронзовый памятник
Стала известна судьба одесской Юморины
Стала известна судьба одесской Юморины
fraza.com
Новости блогосферы
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.