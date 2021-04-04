В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ постриг в чтецы студентов КДАиС

Главное: Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Неделю Крестопоклонную совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
Детали: Как сообщает Центр Информации УПЦ со ссылкой на church.ua, перед началом богослужения Предстоятель возглавил чин хиротесии в чтецы над студентами 4-го класса Киевской духовной семинарии.
После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к пастве со словом проповеди, в котором рассказал верующим, для чего Церковь сегодня предлагает христианам для поклонения Крест Господень. Архипастырь объяснил слова Господа, которые звучали в евангельском отрывке: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8:34).
«Что значит отречься от себя? Это означает, что свои желания ты должен поставить ниже Божественных законов. Если мое желание согласно с Божественным законом — я его выполняю; если оно имеет разногласия, не согласно — я делаю то, что Бог говорит, а не то, что я хочу. Вот это значит отречься себя», — отметил Митрополит Онуфрий.
За Литургией были прочитаны особые молитвы о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровление больных.
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