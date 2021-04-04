Глава УПЦ по медицине описал реальную ситуацию по коронавирусу и призвал соблюдать карантинные мероприятия

Главное: Глава Синодального отдела Глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет просит священнослужителей и верующих учесть тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса и приложить все усилия, чтобы остановить медицинский коллапс.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua , митрополит Львовский и Галицкий Филарет обратился с заявлением в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации во Львовской области.

«В течение нескольких последних недель в Украине возросло количество больных и госпитализированных. В медицинской отрасли наступил коллапс: больницы переполнены больными, койко-мест не хватает, истощенные врачи падают с ног», — сказал митрополит.

По словами владыки, «болезнь стала яростной и новые штаммы, которые обнаружили на Львовщине, изменили форму инфицирования и симптомы самой болезни. Вирус стал более контагиозный, инфицирование происходит очень быстро, а течение болезни становится слишком серьезным — реанимации переполнены тяжелыми больными».

«Благополучное будущее населения страны исключительно в наших руках. Будем внимательными к самим себе и своих ближних, поможем самим себе не подвергаться страшной болезнью», — отметил иерарх.

Глава Синодального отдела просит всех священнослужителей соблюдать карантинные мероприятия: строгий масочный режим, дезинфекцию рук на входе в храм и обработку поверхностей дезинфицирующими средствами; прихожан во время богослужений соблюдать дистанцию ​​в храме, а пожилых людей, которые есть в группе риска, на время тяжелого течения болезни оставаться дома.

«Мы с вами проживаем время Великого поста и ожидаем Страстную неделю и Святую Пасху. Вспомним, как в прошлом году мы также не могли посещать храмы в это время. Давайте все вместе сделаем все возможное, чтобы молиться в эти дни в храмах, и не допустить через нашу небрежность нарушение карантинных мероприятий, распространение болезни и закрытия храмов», — призвал Львовский митрополит.

«Пусть Господь Иисус Христос и Пречистая Богородица хранит Святую Церковь, пастырей, нашу боголюбивую паству и украинский народ», — пожелал митрополит Филарет.