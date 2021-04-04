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Новости > Если бы Зеленский одобрил план Медведчука по "Спутник V", в Украине уже началась бы вакцинация

Если бы Зеленский одобрил план Медведчука по "Спутник V", в Украине уже началась бы вакцинация

Агата Кловская
04.04.21 14:57
910
Если бы Зеленский одобрил план Медведчука по "Спутник V", в Украине уже началась бы вакцинация

Третья волна коронавируса накрыла Украину с головой. Ежедневно тысячи больных и сотни умерших. Но эти цифры можно было бы значительно снизить, если бы Зеленский одобрил план Виктора Медведчука относительно вакцины "Спутник V", потому что в Украине уже сейчас началась бы масштабная вакцинация проверенной и качественной вакциной. А в апреле уже могли бы сами производить и обеспечивать все население сывороткой, передает newsone.ua.

ВЛАДИМИР КАЦМАН, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

Высшее руководство нашей страны дало поручение срочно искать те государства, которые захотят разместить у нас производство вакцины. Я хочу напомнить, что с осени прошлого года Медведчук договорился в России о размещении здесь производства по технологии российского "Спутника V". Была у нас возможность производить вакцину, была возможность своим гражданам предоставить ряд вакцин для выбора.

Украинская власть, все-таки поставив политические интересы в приоритет, наотрез отказывается от "Спутника V". Зато завозит вакцины, которые вызывают много вопросов у граждан. Индийский аналог "АстраЗенеки" и китайская "СиноВак" на ближайшее время остаются единственными вариантами для украинцев сделать прививки от коронавируса. Но им не доверяют.

НИКОЛАЕВ

Я считаю, что это просто эксперимент на людях и никто не знает, какие будут последствия после этого.

ДРУЖКОВКА

Патологии от этой вакцины, уже случаи... Почему медики и не хотят прививаться. Ну, может, единицы там каким-то привились, а так не хотят. Эти же люди образованные, знают, что это.

ОДЕССА

В Одессе сейчас девочка умерла, слышали, да? Ну, что я могу сказать… Я не доверяю и не буду доверять.

- Будет российская вакцина - будем прививаться, а сейчас нет. Индия - нет.

- Я так думаю, наверное, она не проверена. Вот если бы "Спутник" привезли! Там же у них уже 4 наименования, и люди не боятся.

Украинцы делятся, что доверие к завезенной вакцине исчезло после постоянной лжи из уст власти.

ВИТАЛИЙ ЖУРАВСКИЙ, ДОКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, АКАДЕМИК

Все время нарушали сроки, то придет такая вакцина, то такая. Уже доверия нет к этим людям. Степанов что сказал? Мы будем покупать вакцину исключительно минимум 70% эффективности. А что в итоге? "Ковишилд" - 62% и "Синовак" - 50%.

Национальный консультативный комитет по иммунизации уверяет, что вакцину AstraZeneca не следует вводить людям моложе 55 лет из-за риска возникновения тромбов. Тем более в Украине уже есть случаи смерти после прививок. Но Зеленского и его соратников беспокоит только политика. Жизнь и здоровье украинцев для них - ничто.

ВЛАДИМИР БЫСТРЯКОВ, СОВЕТСКИЙ И УКРАИНСКИЙ КОМПОЗИТОР, ПИАНИСТ

Вопрос вакцинации, он заполитизирован до сих пор. Готовы чем угодно пожертвовать, но только не применять российскую вакцину. Такое впечатление, что берут какой-то "непотріб". Впечатление, что Украина - такое место, куда сваливают вот как ядерные отходы, допустим, со всей Европы. Сюда сваливается вся вакцина, которая не проверена. Ну, она, очевидно, более лояльна к нашему правительству. Или что, индийская вакцина? Уже индусы сами начали применять вакцину "Спутник V". Сами индусы! Уже речь идет о том, чтобы закупать.

Страны, в которых власть беспокоится о здоровье населения, уже стоят в очереди за российской сывороткой. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 57 странах мира. Итальянский регион Кампания также договорился о ее закупке. Теперь там ожидают одобрения препарата регуляторными органами ЕС и Италии, EMA и Aifa. Австрия также собирается в апреле закупить 1 млн доз сыворотки. Об этом заявил канцлер Республики Курц. Если европейский регулятор даст разрешение на использование российского препарата от коронавируса, то и Германия начнет использовать "Спутник V".

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ ШТЕФАН ЗАЙБЕРТ

Одобрение EMA, которого у "Спутника V" еще нет, даст возможность использовать вакцину в кампаниях по вакцинации в Европе, и тогда это рассмотрит Германия.

Российский фонд прямых инвестиций и биотехнологическая компания Китая объявили о заключении соглашения для производства более 60 млн доз российской вакцины. Начало коммерческого производства запланировано на май 2021-го. Более того, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который разработал вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил, что Россия может обеспечить этим препаратом весь мир.

ГРИГОРИЙ МАМКА, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ, ФРАКЦИЯ "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ"

Никто не понимает позицию госинситутций. Позиция государства - обеспечить наличие, открытое наличие, и дать гарантию, что продукт является качественным и его нужно применять. Или вакцинироваться, если мы говорим о вакцинации.

Сейчас Украина занимает последние места во всем мире по темпу вакцинации. Если подход власти к иммунизации населения не изменится, украинцев ждут постоянные локдауны, которые добьют экономику и введут страну в кризисную пропасть.

Тэги: общество, вакцина, коронавирус, COVID-19

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