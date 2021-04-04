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Новости > Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде

Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде

Агата Кловская
04.04.21 11:02
1622
Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде

Главное: Погода в Киеве портится. Ожидаются осадки – дожди и снег.

Детали: В Киеве портится погода. О том, какие сюрпризы готовит небесная канцелярия жителям украинской столицы на грядущей неделе, поведали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают о непрекращающихся дождях. При этом уже со среды, 7 апреля, ожидается мокрый снег.

Испортится погода и в Киевской области.

Упадет температура воздуха: днем будет 6-8 тепла, а ночью плюс 1-3.

Карта погоды:

Снег в Киеве

В тему: Киевлянам рассказали об аномальной жаре, которая обрушилась на город накануне.

Тэги: Киев, снег, общество, погода, дождь, погодные условия, синоптики, новости Украины

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