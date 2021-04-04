Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде

Главное: Погода в Киеве портится. Ожидаются осадки – дожди и снег.

Детали: В Киеве портится погода. О том, какие сюрпризы готовит небесная канцелярия жителям украинской столицы на грядущей неделе, поведали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают о непрекращающихся дождях. При этом уже со среды, 7 апреля, ожидается мокрый снег.

Испортится погода и в Киевской области.

Упадет температура воздуха: днем будет 6-8 тепла, а ночью плюс 1-3.

Карта погоды:

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