Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали 258 человек. Заразились 13 738 людей.

Детали: Коронавирус в Украине немного снизил обороты. Данные на воскресенье, 4 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 13 738 случаев COVID-19. Среди заболевших – 504 ребенка и 216 медработников. За сутки госпитализировал 5 545 человек, а выздоровели 4 657 людей.

Проведено 75 538 тестов: методом ПЦР – 36 311, методом ИФА – 9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30 197.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075) и Хмельницкой (1 060) областях. В Киеве заболели 552 человека.

Жертвами болезни стали еще 258 людей. Всего умерли 34 333 человека.

С начала пандемии заболели 1 745 709 людей, а выздоровели 1 347 193 больных.

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