В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение "Благовещенской" ярмарки

Главное: В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение всеукраинской выставки-ярмарки «Благовещенская», которая должна была открыться 3 апреля.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua , отмена открытия выставки связана с объявленным в столице строгим карантином.

«Проведение внеочередной выставки-ярмарки может состояться в период между празднованием Святой Пасхи и Вознесения», — сказано в объявлении.

Также в Лавре надеются, что к открытию выставки «Вознесенской» (должна пройти с 5 по 13 июня текущего года) ситуация стабилизируется, и выставка-ярмарка откроется в указанные сроки.