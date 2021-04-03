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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как стать счастливым

Митрополит Антоний рассказал, как стать счастливым

Александра Кудрявцева
03.04.21 14:25
716
Митрополит Антоний рассказал, как стать счастливым
Главное: Чтобы жить счастливо, надо перестать спешить.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».
 
«Признак нашего времени — сумасшедшая гонка, постоянная смена картинки, поток информации. Люди ничего не успевают прочувствовать и понять, не слышат друг друга. Человечество не живёт толком: ест на ходу, не общается, заменяя общение бездушными смсками, несётся непонятно куда», — отметил митрополит Антоний.
 
«Нам незачем спешить, у нас есть прекрасный путеводитель — евангельские слова», — подчеркнул управделами УПЦ.
 
В завершение владыка посоветовал всем соизмерять всё в своей жизни «с ритмом и подсказкой» этой «лучшей в мире навигации».
 
«И никто тогда не потеряется, не собьётся с пути, а будет в нужном ритме двигаться вперёд», — подытожил митрополит Антоний.
 
 
В тему: Митрополит Антоний объяснил, как выбрать для себя меру поста.
 

Тэги: счастье, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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