На Закарпатье в монастыре УПЦ замироточила икона Богородицы

Главное: На Закарпатье в селе Сельцо в Иоанно-Богословском мужском монастыре Украинской Православной Церкви начала мироточить икона Божией Матери «Призри на смирение».

«Как видно на фотографиях, миро стекает с иконы с обоих боков от изображения Пресвятой Девы», – сказано в сообщении.

Как рассказал наместник монастыря архимандрит Агапит (Шпиняк), икона написана иеродиаконом, который нёс послушание в обители. Капли мира на образе были замечены в понедельник 29 марта, во время пения акафиста.