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Новости > Составлен список продуктов для белоснежной улыбки

Составлен список продуктов для белоснежной улыбки

Агата Кловская
03.04.21 19:10
225
Составлен список продуктов для белоснежной улыбки

Главное: Американский стоматолог составил список продуктов для здоровья зубов и десен. Он включил в него воду, а также фрукты, овощи, злаки, молочные продукты и белки.

Детали: Популярный американский врач Джордж Шепли, являющийся членом Академии общей стоматологии США, поведал, какие продукты надо употреблять для здоровья зубов и десен. Он составил свой список.

Медик напомнил, что питание должно быть богато кальцием, фтором, фосфором, магнием,  а также клетчаткой. Кроме этого, по его словам, продукты должны содержать витамины, противовоспалительные, дезинфицирующие и отбеливающие вещества.

Чем же следует питаться?

Специалист говорит, что, в первую очередь, это обычная вода: «Она смывает частицы пищи с зубов, а также разбавляет кислоты, вырабатываемые бактериями, которые превращают сахар в кислоту. Оптимально пить воду с фтором».

Эксперт советует употреблять молоко: «Это кальций, белок и витамин D, который помогает организму лучше усваивать кальций. Его дефицит приводит к синдрому жжения во рту, на языке, небе и губах».

Он сообщает: «Черный и зеленый чаи подавляют рост вредных бактерий во рту. Кроме того, зеленый чай содержит антиоксиданты».

Информируется и о других продуктах: «Сладкий картофель богат питательными веществами, в частности, витамином А, который защищает эмаль и предотвращает кариес. Сыр является источником кальция и белка, снижает кислотность и укрепляет зубы. Йогурт же богат пробиотиками и полезными бактериями».

Кроме этого фосфор содержат нежирное мясо, птица, рыба и яйца.

Стоматолог отмечает: «Питательные вещества, полезные для зубов и десен, содержат также шпинат, капуста и другая листовая зелень».

Кроме этого он советует есть яблоки, морковь или сельдерей, «чтобы стимулировать выработку слюны, которая разбавляет кислоты и удаляет остатки пищи с зубов».

Американец напоминает: «Дефицит витамина С приводит к кровотечению десен, расшатыванию зубов. Его источником являются апельсины и клубника».

В тему: Стало известно, как не нужно чистить зубы.

Тэги: стоматолог, зубы, здоровье, мир

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