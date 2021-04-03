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Новости > Виктор Медведчук объяснил, почему Зеленского не пригласили на встречу Меркель, Макрона и Путина

Виктор Медведчук объяснил, почему Зеленского не пригласили на встречу Меркель, Макрона и Путина

Автор: «Фраза»
03.04.21 10:24
750
Виктор Медведчук объяснил, почему Зеленского не пригласили на встречу Меркель, Макрона и Путина

Видеоконференция лидеров Франции, Германии и России Эмманюэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина, во время которой обсуждалась в том числе и ситуация на Донбассе, прошла без участия Президента Украины, потому что нынешняя политика Владимира Зеленского в этом вопросе не способствует урегулированию конфликта, а, наоборот, обостряет его. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает mignews.

«Мы видим, что ничего не делается для выполнения Минских соглашений. Мы видим сегодня политизацию всех вопросов и отвлечение внимания людей и от вопросов мирного урегулирования, и от вопросов борьбы с коронавирусом за счет незаконной борьбы и репрессий в отношении оппозиции», — заявил Медведчук.

Политик также уточнил, что присутствие Зеленского на этих переговорах перевело бы встречу в «нормандский формат», а учитывая невыполнение требований, изложенных в парижском коммюнике от 9 декабря 2019 года, нет смысла проводить переговоры в «нормандском формате».

«Поэтому и было заявлено, что, на мой взгляд, является главным и стратегически важным, в том числе для мирного урегулирования в Украине, что надо продолжить работу над тем, чтобы был прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. Необходимо реализовать юридические аспекты особого статуса на Донбассе», — отметил парламентарий.

Он добавил, что в ходе переговоров трех лидеров Минские соглашения в очередной раз были признаны безальтернативными и такими, которые необходимо выполнять. А сегодняшняя милитаристская риторика Киева не внушает уверенности в том, что власть Зеленского движется по пути реализации Минских соглашений.

«Я очень хочу верить, что это риторика и это пиар-ход власти для того, чтобы продемонстрировать те или иные возможности. Очень хочется верить, что этого не произойдет. Я считаю, что если, не дай Бог, подобные действия будут иметь место, то это ‒ самоубийство для страны. Это действия, которые могут повлечь многочисленные жертвы с двух сторон. Это то, что точно не может принести мир, а отдалит его на какую-то неясную и неконкретную перспективу», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном нежелании Зеленского возвращать Донбасс, лидер ОПЗЖ отметил, что ни один из президентов Украины, «ни настоящий, ни будущий», не может занимать позицию отторжения части территории.

«Я всегда был принципиальным и последовательным сторонником территориальной целостности страны. И я считаю, что глава государства, как и власть в целом, любая, подчеркиваю, не может себе позволить отторжения граждан Украины и отторжения своих территорий. Именно поэтому надо идти по пути исключительно выполнения Минских соглашений», — резюмировал Медведчук.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что надеется: украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений — это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.

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