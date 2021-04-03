COVID-19 в Украине установил новый печальный антирекорд

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали еще 396 людей. Заразились 20 341 человек.

Детали: Коронавирус в Украине наращивает обороты. Данные на субботу, 3 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 20 341 случай заразы. Это новый антирекорд.

Среди заболевших 809 детей и 473 медработника. Госпитализировали 5 186 людей, а выздоровели 9 166 человек.

Проведено 128 492 тестов: методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (2 053), а также Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

Жертвами заразы стали еще 396 человек. С начала пандемии COVID-19 унес уже 34 075 жизней.

За все время заразились 1 731 971 человек, а выздоровели 1 342 536 людей.

В тему: Накануне жертвами коронавируса в Украине стали 433 человека. Выявлено еще 19 893 больных.