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Новости > Медведчук: Власть взяла на вооружение политические репрессии

Медведчук: Власть взяла на вооружение политические репрессии

Автор: «Фраза»
03.04.21 10:04
105
Медведчук: Власть взяла на вооружение политические репрессии

Политические репрессии, которые развернула сегодня власть, наступление на свободу слова, фабрикация уголовных дел по надуманным обвинениям — все это не что иное, как попытка уничтожить оппозицию и отвлечь внимание граждан от реальных проблем в стране: нищеты, заоблачных коммунальных тарифов, кризиса в социальной сфере, провала кампании по вакцинации населения. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью каналу «Россия-24», сообщает «112 Украина».

«Политические репрессии, которые сегодня взяла на вооружение власть, направлены на одно: уничтожить оппозицию, как минимум закрыть ей рот, закрыть рот оппозиционным средствам массовой информации. Именно поэтому были закрыты три оппозиционных канала, ‒ уверен политик. ‒ А когда журналисты создали четвертый канал ‒ „Первый Независимый“, он проработал в эфире (причем для его работы были все законные основания, лицензии и были выполнены все другие требования Нацсовета по телевидению и радиовещанию) всего лишь час. И закрыли его уже не решением СНБО и указом Президента, а закрыли просто по письму заместителя председателя Службы безопасности Украины. Он усмотрел в этом угрозу национальной безопасности».

Но, как отметил Медведчук, оппозиционные СМИ продолжают вещать на YouTube, Facebook и других интернет-ресурсах, несмотря на все действия власти, которая делает все, чтобы закрыть рот оппозиции.

Однако теперь власть прибегла к политическим репрессиям ‒ принялась возбуждать уголовные дела в отношении членов ОПЗЖ и общественных деятелей.

«Продолжаются обыски, продолжаются уголовные дела... Это обвинение в государственной измене, в совершении других государственных преступлений, в финансировании терроризма, якобы это имеет место, и на этом основании были в том числе введены санкции и против меня, и против моего друга, и членов наших семей. Все это сделано незаконно и безосновательно», ‒ подчеркнул Медведчук.

И добавил, что эта политика репрессий продолжается.

«Не далее как позавчера было проведено утром 20 обысков в 10 регионах страны именно у членов партии, руководителей областных организаций, депутатов областных и городских советов по уголовному делу, которое возбудили еще в 2014 году и в привязке к общественному движению „Украинский выбор“», ‒ рассказал оппозиционный политик.

По словам Виктора Медведчука, все подозрения, озвученные властью и силовыми структурами, беспочвенны, а преследования оппозиционеров являются незаконными

«Все это незаконно и безосновательно. Ни тогда, ни сегодня, никаких оснований для проведения расследования нет и не было. Но, несмотря на это, власть использует любой момент, любые действия, репрессивные, незаконные, чтобы запугать партию в целом, запугать ее руководство. Хотя истинная причина развернувшихся репрессий — отвлечь внимание украинцев от реальных проблем, которые существуют сегодня в стране. А это катастрофическая ситуация с вакцинацией, завышенные коммунальные тарифы, кризисное состояние экономики и социальной сферы», ‒ подчеркнул Медведчук.

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