Политолог Кость Бондаренко назвал верующих УПЦ «заложниками политических конфликтов»

Главное: В межрелигиозных отношениях верующие Украинской Православной Церкви оказались заложниками ситуации и церковно-политического кризиса, который прошлая власть повлекла своими действиями по созданию ПЦУ два года назад.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил политолог и эксперт Кость Бондаренко на пресс-конференции «Обращение верующих УПЦ к власти: дискриминирующие законы и притеснения» в «Украинских Новостях».

«Во времена Порошенко принцип не использования религии в политических целях был нарушен — с целью достичь технологических целей. Положения Конституции проигнорировали и государство начало вмешиваться в церковные дела. Порошенко фактически стал пропагандировать и строить государственную церковь. Присоединились и внешние заинтересованные в расколе мирового Православия силы, что мы наблюдаем, в частности на Балканах. Наложились и выборы ... Мы заложники той ситуации, которая была посеяна несколько лет назад. На Волыни, в Черновицкой и в Тернопольской области отмечаются факты противостояния», — отметил политолог.

По его мнению, конфликты на религиозной основе — наиболее опасны, их очень сложно решить.

«Ситуация напоминает 90-е годы. Доходило до кровавых событий, когда было противостояние между религиозными общинами. Надеюсь, что нынешние процессы не будут иметь тех последствий, которые были в 90-х годах. Надеемся, что гражданский мир у нас установится во всех регионах Украины. Власть должна навести порядок в этом вопросе», — подчеркнул Кость Бондаренко.

Как сообщалось ранее, 1 апреля после пресс-конференции в «Украинских новостях» более 100 верующих УПЦ — представителей захваченных храмов и духовенство — провели молебен на Владимирской горке и прошли Крестным ходом к Офису Президента Украины, чтобы передать более 1 млн подписей с требованием отменить действие ряда скандальных антицерковных законов.

В тему: Священник УПЦ призвал ПЦУ не захватывать храмы, а строить свои.