Главные новости за 2 апреля 2021 года

- Жертвами коронавируса в Украине стали 433 человека. Выявлено еще 19 893 больных.

- В нашей стране наблюдается отток прямых иностранных инвестиций. Произошло это впервые с 2015 года.

- В России делают вид, что очень обеспокоены обострением ситуации на Донбассе. В связи с этим в Госдуме подумывают официально ввести войска для «защиты» местных жителей.

- В Киеве побит температурный рекорд. Было жарко, словно в мае.

- В Карпатах шел снег. Намело пятнадцать сантиметров.

- Железнодорожная катастрофа произошла на Тайване. Погибли десятки людей.