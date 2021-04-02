Стало известно, будет ли введен общенациональный локдаун в Украине

Главное: Локдаун на общенациональном уровне в Украине пока вводить не планируют. Результат дают региональные локдауны.

Детали: В Украине пока не планируют вводить локдаун на общенациональном уровне. Власть привержена политике адаптивного карантина, согласно которой жесткие карантины будут вводить локально. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, ужесточение карантина в отдельных регионах позволяет не останавливать всю страну в целом.

«Есть „красные“ зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще „зеленая“ или „оранжевая“ зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает», — заявил Тимошенко.

В качестве примера работы адаптивного карантина в Офисе президента привели Ивано-Франковскую область.

«(Ивано-Франковская область) была несколько недель — практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают», — добавил Тимошенко.

В тему: С 5 апреля в Киеве ужесточают локдаун в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией. В частности, закрываются все школы, детские сады, а также вводятся спецпропуска для пассажиров общественного транспорта.

В Киевской городской государственной администрации не исключают возможность продления локдауна в Киеве после 16 апреля.

Одесса по примеру Киева готовится к локдауну.

С 3 апреля в Запорожье также вводят жесткий карантин.