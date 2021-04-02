Еще один город погружается в локдаун

Главное: Власти Запорожья вводят жесткий карантин. В это время общественный транспорт продолжит работать, но в случае соблюдения правила заполнения салона не более количества сидячих мест. Очное обучение в 1-4 классах продолжится, детсады будут работать.

Детали: Сегодня, 2 апреля, власти Запорожье приняли решение ввести в городе жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 3 апреля, сообщает «Голос».

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила:

— заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;

— проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);

— работу кинотеатров и других учреждений культуры;

— деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

— деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных

Режим локдауна в Запорожье начинается с 3 апреля. К слову сейчас Запорожская область находится в «оранжевой» зоне карантина.

В тему: С 5 апреля в Киеве ужесточают локдаун в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией. В частности, закрываются все школы, детские сады, а также вводятся спецпропуска для пассажиров общественного транспорта.

В Киевской городской государственной администрации не исключают возможность продления локдауна в Киеве после 16 апреля.

Одесса по примеру Киева готовится к локдауну.