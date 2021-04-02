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Новости > Россия грозится ввести войска на Донбасс для «защиты» местного населения

Россия грозится ввести войска на Донбасс для «защиты» местного населения

Александр Панько
02.04.21 13:55
491
Россия грозится ввести войска на Донбасс для «защиты» местного населения

Главное: В России делают вид, что очень обеспокоены обострением ситуации на Донбассе. В связи с этим в Госдуме подумывают официально ввести войска для «защиты» местных жителей.

Детали: На фоне нынешнего обострения на Донбассе там сложилась «весьма пугающая действительность». При этом Россия считает свою риторику о якобы украинских провокациях «абсолютно конструктивной». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны Вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные», — заявил Песков.

По его словам, в пользу российских слов о якобы провокациях со стороны Украины свидетельствуют сделанные в Киеве заявления о необходимости привлечения НАТО.

По словам депутата Государственной думы Андрея Козенко, Российская Федерация в случае дальнейшего обострения на Донбассе может официально ввести войска для «защиты» местных жителей и российских граждан. Особенно на фоне поддержки Украины со стороны США.

По его словам, американская поддержка Украины станет актом «открытой агрессии».

«... Россия будет иметь полное право на защиту граждан, проживающих на Донбассе, и своих соотечественников, которым обязана оказывать всестороннюю поддержку согласно утвержденным недавно изменениям в конституции», — добавил Козенко.

В тему: США обещают не оставить Украину с агрессором один на один.

Тэги: Украина, общество, Россия, политика, Донбасс, войска, оккупация

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