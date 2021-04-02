В НБУ признали, что прямые иностранные инвестиции начали «покидать» нашу страну

Главное: В нашей стране наблюдается отток прямых иностранных инвестиций. Произошло это впервые с 2015 года.

Детали: Прямые иностранные инвестиции начали «уходить» из нашей страны. Данные приводит Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор сообщил, что чистый отток в прошлом году составил 868,2 миллиона долларов.

Для сравнения в 2019 году их чистый приток составил 5,860 миллиарда долларов.

Происходит подобное впервые с 2015 года, когда отток составил 458 миллионов долларов.

Все последующие годы фиксировался приток прямых иностранных инвестиций: в 2016-м – 3,810 миллиарда долларов, в 2017-м – 3,692 миллиарда долларов, а в 2018-м – 4,455 миллиарда долларов.

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