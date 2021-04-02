Одесса по примеру Киева готовится к локдауну

Главное: В Одессе растет заболеваемость коронавирусом. В связи с этим в городе планируют ввести локдаун.

Детали: В ходе заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета подняли вопрос о введении локдауна в Одессе по примеру Киева. В городе растет заболеваемость коронавирусом. Об этом заявила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева, сообщает «Деловая Одесса».

По ее словам, для стабилизации ситуации необходимо снова жестко соблюдать карантин по примеру Киева. Депутаты поддержали ее, пишет издние.

«Мы видим, что „красная“ зона — только на бумаге. Если мы не решим вопрос по ограничениям, то мы не остановим этот поток», — сообщил глава комиссии Дмитрий Чапир.

Депутат Валерий Ославский высказал предложение снова ввести жесткий карантин в общественном транспорте. В целом, комиссия поддержала карантинные идеи и решила обратиться в соответствующие службы.

Отметим, сейчас Киев и Одесса находятся в «красной» зоне карантина. Однако, столица с понедельника ужесточает карантинные ограничения.

В тему: С 5 апреля в Киеве ужесточают локдаун в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией. В частности, закрываются все школы, детские сады, а также вводятся спецпропуска для пассажиров общественного транспорта.

В Киевской городской государственной администрации не исключают возможность продления локдауна в Киеве после 16 апреля.